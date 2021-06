Militärhistorisches Museum Ausstellung in Dresden durchleuchtet Mythen über Hitlers Fallschirmjäger

Am Montag öffnet das Militärhistorische Museum wieder in Dresden. Dann ist auch die neue Sonderschau zu sehen, die Hitlers sogenannte Elitetruppe der Fallschirmjäger durchleuchtet. Wieviel Wahrheit steckt in diesem Mythos und warum konnten sich nach 1945 so viele Legenden über die Truppe halten, die so eng mit den Nationalsozialisten und Hitlers Staatsapparat verflochten war?