In der Ausstellung "KZ Überlebt" werden bis Ende Oktober 80 Porträts ehemaliger Häftlinge gezeigt, teilte das Militärhistorische Museum in Dresden. Die Fotografien des Regensburger Künstlers Stefan Hanke sollen dabei auch an den Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion am 22. Juni vor 80 Jahren erinnern.