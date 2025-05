Radebeul: Ausstellung im Karl-May-Museum zeigt Winnetou-Cartoons

Unter dem Titel "Dem Witz auf der Spur – 150 Jahre Winnetou" wird am Freitag im Karl-May-Museum Radebeul eine Sonderausstellung mit Karikaturen und Cartoons eröffnet. Sie ist dem berühmten literarischen Häuptling zum 150. Geburtstag gewidmet. Damit sind Winnetou und sein Freund Old Shatterhand erstmals Gegenstand einer kompletten Karikaturen-Ausstellung auf dem Gelände des ehemaligen Wohnhauses seines Erfinders: der Schriftsteller Karl May .

Zu sehen sind etwa Zeichnungen von Old Shatterhand als handysüchtigem Chat-Kumpan oder Rauchzeichen, dargestellt als Social Media Posts. Diese entstanden im Rahmen eines Wettbewerbs in Zusammenarbeit mit der Dresdner Galerie "Komische Meister". Der Galerist und freie Journalist Mario Süßenguth sagte MDR KULTUR, die Ausstellung sei "eine Art Ritt durch die Klischees des 'Wilden Westens'".

Es gehe um Pferde, indigenen Schmuck, Federn, rauchende Colts und Bleichgesichter beim Friseur. "Die Cartoonistinnen und Cartoonisten machen sich auch nicht über die Ureinwohner lustig, sondern eben über das, was Karl May kolportiert und was dann in den Filmen auch weitererzählt wird."