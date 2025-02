Gerhard Richter, einer der weltweit berühmtesten Künstler der Gegenwart, wird am 9. Februar 93 Jahre alt. In seiner Geburtsstadt Dresden wird er mit zwei Sonderausstellungen gewürdigt. Wie die bisherige Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) Marion Ackermann MDR KULTUR sagte, eröffne im Mai eine Schau, in der Richters Malerei auf die Musik des estnischen Komponisten Arvo Pärt treffe. Beide Künstler seien auf vielfältige Weise verbunden und schätzten einander.

Der am 9. Februar 1932 in Dresden geborene Richter lebte bis 1961 in der DDR. Er arbeitete als Betriebsmaler und Theatermaler im ostsächsischen Zittau. Von 1951 an studierte er an der Kunstakademie Dresden. Kurz vor dem Mauerbau floh er in den Westen und ließ sich in Düsseldorf nieder, wo er ebenfalls an der Kunstakademie studierte. Später unterrichtete er dort als Professor für Malerei. Richter ist Vater von vier Kindern. Mit seiner dritten Ehefrau, der Künstlerin Sabine Moritz, lebt er in Köln.