Bildrechte: Stiftung Nebenan

Preisverleihung Deutscher Nachbarschaftspreis für aufgemöbelten Pfarrhof in Wachau

Hauptinhalt

08. November 2023, 17:32 Uhr

Orte an denen Menschen zusammenkommen, um gemeinsam Kunst und Kultur zu schaffen, gibt es auf dem Land immer seltener. Ganz anders in Wachau bei Radeberg: Der Verein Orla hat den alten Pfarrhof in ein Kulturzentrum verwandelt. Dort finden Austellungen, Filmprojekte oder Lesungen statt. Für seine Arbeit wird Orla mit dem Deutschen Nachbarschaftspreis ausgezeichnet.