Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz nach Dresden-Kleinzschachwitz ausgerückt. Ein Mann war mit dem Auto in die Elbe gefahren. Nach MDR-Reporterinformationen passierte der Unfall kurz vor 21 Uhr an der Fähre Kleinzschachwitz, die den Dresdner Ortsteil mit Pillnitz verbindet. Bei Dunkelheit und Regen zogen die Feuerwehrleute den stark beschädigten Wagen aus dem Wasser.