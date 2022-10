Die Fachkräfte mussten unter anderem Fehler an Motoren oder in der Karosserie-Elektrik erkennen und beheben. Dazu müssen sie unter anderem Wissen aus dem Maschinenbau, der Elektrotechnik und der Informatik vorweisen. Zuletzt gewann Deutschland den Angaben zufolge 1995 eine Goldmedaille in der Disziplin Kfz-Mechatronik. Der Wettbewerb fand im Haus des Kfz-Gewerbes in Dresden statt.