Bildrechte: Roland Halkasch

In Dresden sind am Mittwochabend bei einem Unfall vier Jugendliche verletzt worden. Die 15-Jährigen liefen mit anderen Jugendlichen im Stadtteil Mockritz die Südhöhe entlang und wollten die Münzmeisterstraße überqueren. Dabei wurden sie von einem Pkw erfasst. Ein Junge und ein Mädchen wurden schwer, zwei weitere Jungen leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht.