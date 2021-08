In Dresden hat sich am Mittwochmittag ein schwerer Autounfall ereignet. Wie die Dresdner Feuerwehr mitteilte, fuhren im Stadtteil Niedersedlitz an der Kreuzung Bismarckstraße/Ecke Bahnhofstraße zwei Autos gegeneinander. Dabei wurde der 86 Jahre alte Fahrer des einen Wagens eingeklemmt und konnte nur mit schwererer Technik befreit werden.