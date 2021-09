Auf der Autobahn 13 zwischen Marsdorf und Schönborn soll der Verkehr ab morgen (Donnerstag) auch im Baustellenbereich in beiden Richtungen wieder zweispurig rollen können. Dort hatte es nach Angaben der Autobahn GmbH am Wochenende in Richtung Berlin eine Havarie an der neu gebauten Entwässerungsanlage gegeben. Wie ein Sprecher MDR SACHSEN sagte, hielt ein Kanaldeckel auf der Standspur der Dauerbelastung durch den Schwerlastverkehr nicht stand und war gebrochen.