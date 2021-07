Die Autobahn 17 von Dresden in Richtung Prag war in der vergangenen Nacht mehr als fünf Stunden lang gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, war kurz vor der Tunnelkette bei Dresden ein Kleintransporter in Brand geraten. Grund war ein technischer Defekt. Der 26 Jahre alte Fahrer des Wagens konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen, er ist unverletzt. Die Fahrbahn musste nach dem Brand wegen ausgelaufener Flüssigkeiten gereinigt werden.