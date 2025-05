Der Verkehr soll während der Sperrungszeiten in Fahrtrichtung Dresden ab der Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt über die Anschlussstelle Gorbitz umgeleitet werden. In Fahrtrichtung Prag wird der Verkehr an der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz abgeleitet und an der Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt zurück auf die A17 geführt.



Die Autobahn war wegen der Wäsche der Tunnel Coschütz, Dölzschen und Altfranken bereits am zurückliegenden Wochenende zeitweise gesperrt.