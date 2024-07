In Dresden sind in der Nacht zum Dienstag fünf PKW und ein Kleintransporter durch Feuer schwer beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, wie ein Sprecher MDR SACHSEN sagte. Nach seinen Angaben waren die Fahrzeuge in verschiedenen Straßen in der Innenstadt geparkt, unter anderem in der Dürerstraße, der Blochmann- und der St. Petersburger Straße.