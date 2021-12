Kriminalität Nach Axt-Angriff in Coswig: Mutmaßliche Täterin n Psychiatrie

Am Donnerstag hatte eine 35 Jahre alte Frau aus bisher ungeklärten Gründen auf einen 67-Jährigen Mann im Rathaus Coswig eingeschlagen. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen am Kopf. Nun wurde die Frau wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.