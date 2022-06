Am Dresdner Landgericht hat am Donnerstag der Prozess nach einem Axtangriff im Coswiger Rathaus begonnen. Der beschuldigten Frau wird vorgeworfen, Anfang Dezember 2021 mit einer Axt auf den Linken-Lokalpolitiker Reinhard Heinrich losgegangen zu sein. Der 67 Jahre alte Abgeordnete im Meißner Kreistag lag mehrere Tage schwer verletzt im Krankenhaus.

Nach MDR-Reporterinformationen hatte sich die 35 Jahre alte Frau im Sommer 2021 an die Initiative "Ort der Vielfalt" gewandt, in dem sich auch der Coswiger Heinrich ehrenamtlich engagiert. Die Initiative hilft bei Problemen der Bürger, unter anderem auch bei Behördengängen. Weil die Frau keinen gültigen Personalausweis mehr hatte, begleitete der Linken-Politiker sie am 9. Dezember zum Bürgerbüro ins Rathaus.