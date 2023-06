Das Universitätsklinikum Dresden freut sich über das 1.000 Kind, das dort bislang in diesem Jahr zur Welt gekommen ist. 2023 wurden am Uniklinikum bisher mehr Jungen als Mädchen geboren. Zudem gab es 36 Zwillingsgeburten, einmal kamen Drillinge zur Welt, informierte das Uniklinikum.

Am 15. Juni war das Sommerkind namens Adrian per Kaiserschnitt entbunden worden. Der Kleine ist das dritte Kind von Irina Terehov und Eugen Breitenbacher, die bereits eine Tochter und einen Sohn haben. Einen Namen hatte der 3.845 Gramm schwere Junge zunächst nicht. Darüber durfte seine große Schwester Adriana entscheiden. Auf drei Namen hatte sich die Familie vorher verständigt. In der Klinik sei die Wahl der Achtjährigen dann auf Adrian gefallen, weil er so wie ihr eigener Vorname klinge, hieß es.