In Sachsens Seen startet heute offiziell die Badesaison. Damit der Badespaß nicht getrübt wird, werden die Gewässer bis zum Ende der Saison am 15. September überwacht, informierte das sächsische Gesundheitsministerium. Dazu Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD): "Die sächsischen Gesundheitsämter besichtigen die Badestellen und entnehmen Wasserproben, um gesundheitliche Beeinträchtigungen der Badegäste vorzubeugen."

Der Cospudener See im Süden von Leipzig ist ein beliebtes Ausflugsziel im Sommer. Bildrechte: imago/Rainer Weisflog