In einer Kiesgrube am Rande von Dresden ist am Sonnabend ein vermisster Schwimmer tot aufgefunden worden. Der junge Mann war seit dem Mittag vermisst worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, hatten Zeugen gesehen, wie der Mann in die Kiesgrube Zschieren-Nord hineinging, aber nicht wieder hinauskam.