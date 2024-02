Vor zwei Wochen war ein Linienbus in die Bäckerei gefahren und hatte den Verkaufsraum zum Einsturz gebracht. Der Busfahrer wurde bei dem Crash im Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Die Fassade der Bäckerei stürzte teilweise ein. Wann mit dem Wiederaufbau begonnen werden kann, ist noch unklar. Das sei im Winter bei den aktuellen Temperaturen schwierig, so der Bäckermeister. Bis Ostern werde in dem Wagen verkauft, dann soll ein Container aufgestellt werden.