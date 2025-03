Ein Streit zwischen einem Schaffner und einem Fahrgast ist am Wochenende in einer S-Bahn in Dresden eskaliert. Der Bundespolizeiinspektion Dresden zufolge hat der Zugbegleiter einen 23-Jährigen auf ein fehlendes Ticket für dessen Fahrrad angesprochen. Daraufhin sei er angegriffen und ins Gesicht geschlagen worden. Aus Angst habe sich der Schaffner in seinem Dienstabteil eingeschlossen, bis die von ihm herbeigerufenen Bundespolizisten eintrafen.