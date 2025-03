Nach einem Streit zwischen einem Schaffner und einem Fahrgast am Wochenende in einer S-Bahn in Dresden hat eine Zeugin des Vorfalls das Verhalten des Zugbegleiters kritisiert. "Ich fand das nicht in Ordnung, dass er sich einschließt und wir saßen dort draußen mit ihm", sagte Katrin Czynik MDR SACHSEN. Sie und die etwa 20 anderen Fahrgäste hätten in der Situation Angst gehabt, dass der Mann auch ihnen etwas tun könnte. "Ohne meine Erlaubnis möchte ich auch nicht eingeschlossen werden."