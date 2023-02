Nach Gleisarbeiten am Dresdner Hauptbahnhof ist der Bahnverkehr am Sonntagmorgen wieder angerollt. Die Arbeiten seien planmäßig abgeschlossen worden, teilte eine Bahn-Sprecherin am Morgen mit. Der erste Zug habe den Bahnhof um 06:12 Uhr in Richtung Leipzig verlassen.



Zugreisende im Raum Dresden mussten am Wochenende mit großen Einschränkungen rechnen. Der Hauptbahnhof war ab Sonnabendnachmittag 16 Uhr bis Sonntagfrüh 6 Uhr komplett für den Zugverkehr gesperrt. Grund dafür waren Gleisarbeiten für den geplanten Bau einer Schienenkreuzung.