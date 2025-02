Michael Koch vom Fahrgastverband Pro Bahn kann die Entscheidung der Deutschen Bahn nicht nachvollziehen. Züge könnten durchaus in der Abstellanlage Reick, in Dresden-Altstadt, am Hauptbahnhof und am Hauptbahnhof wenden. Dort könne auch die Lok umgespannt werden, sagte er. "Wir verstehen nicht, warum die Bahn die Züge komplett zwischen Berlin und Dresden ausfallen lässt."



An den Fahrzeugen könne es nicht liegen. Frühmorgens fahre schließlich ein einziger Ersatzzug von Berlin nach Dresdens und abends einer zurück. Pro Bahn erwartet mindestens Ersatzbusse bei solchen Fahrplaneinschränkungen, da die verbliebenen IC-Züge schon an normalen Tage sehr voll bis überfüllt seien. Es hätten sogar schon Züge wegen Überbelegung geräumt werden müssen, so Koch.