Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mitteilten, starten und enden in dem Zeitraum Züge in Dresden-Reick, Dresden-Neustadt, Dresden-Plauen oder Cossebaude. Für Reisende pendeln demnach zu den Stoßzeiten Straßenbahnen (Ersatz-Linien E3 und 26) im 15-Minuten-Takt zwischen Bahnhof Neustadt und dem Hauptbahnhof. Dazu gebe es Schienenersatzverkehr per Bus. Angaben zu Fahrzeiten und Umleitungen befinden sich demnach in der Verbindungsauskunft der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) und auf der Internetseite des Verkehrsverbunds Oberelbe (VVO).