Mehrere regionale Bahnunternehmen wollen sich bei einem Wechsel eines Lokführers zu einem anderen Bahnunternehmen gegenseitig die Ausbildungskosten erstatten. Die Vereinbarung betreffe vor allem Unternehmen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, hieß es in einer Mitteilung des Verkehrsverbundes Oberelbe vom Mittwoch. Beteiligt an der Vereinbarung sind demnach:

Hintergrund sind Personallücken im ÖPNV. Laut Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) müssen bis 2030 deutschlandweit rund 74.000 altersbedingt freiwerdende Stellen wiederbesetzt werden. Schon jetzt fehlten deutschlandweit etwa 1.500 Lokführer. Mit der nun getroffenen Vereinbarung würden Anreize erhöht, stärker in die eigene betriebliche Erstausbildung sowie die Qualifizierung von Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern zu investieren, sagte Ines Fröhlich, Verkehrsstaatssekretärin im Staatsministerium für Verkehr in Sachsen.

Der Sprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe, Christian Schlemper, sagte am Mittwoch, der Mangel an Lokführerinnen und Lokführern sei ein recht neues Problem in der Branche. "Es wurde in den vergangenen Jahren viel zu wenig ausgebildet. Früher gab es ja noch genug Lokführer, die gehen jetzt aber in Rente und fehlen. Gleichzeitig gab es bisher aber kaum Motivation, selbst auszubilden, da die ausgebildeten Fachkräfte nach der Ausbildung oft für andere Unternehmen arbeiteten."