Die Verkehrsbetriebe sind sich der Problematik bewusst und versuchen durch zielgerichtete Angebote und Kooperationen gegenzusteuern. Innerhalb des Stadtrings seien die meisten Haltestellen barrierefrei, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch auf Anfrage von MDR SACHSEN. Und wenn nicht, gebe es immer eine Rampe in den Fahrzeugen, fügt er weiter hinzu. "Es wird noch ein Weilchen dauern, bis wir bei 100 Prozent sind". Laut Lösch ist Dresden im Vergleich zu anderen Städten schon sehr weit. Die DVB würden hinsichtlich Barrierefreiheit und Normen in regelmäßigem Austausch mit den zuständigen Verbänden stehen. Dies sei wichtig um herauszufinden, was besser gemacht werden kann.

Und so gibt es zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe. Sie bietet innerhalb des Projektes "ÖPNV für alle" gemeinsam mit den DVB regelmäßige Mobilitätstrainings an. Dabei wird unter anderem die Nutzung der Rampe und die Kontaktherstellung zum Fahrpersonal geübt. Das kostenlose Training sei eine gute Möglichkeit, ohne Stress das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu üben, betont Projektleiterin Kerstin Hammer.



Wichtige Grundvoraussetzung für ein gutes Miteinander im öffentlichen Nahverkehr sei aber gegenseitige Rücksichtnahme. Kerstin Hammer hat konkret folgende Situation vor Augen: An der ersten Tür in Straßenbahnen und an der zweiten Tür in Bussen befindet sich eine Rampe. Wenn dieser Stellplatz beispielsweise durch einen Fahrradfahrer schon besetzt ist, sei das immer eine große Herausforderung. In dieser Situation sei Rücksicht gefordert und der Fahrradfahrer sollte möglichst nach hinten rücken und dem Rollstuhlfahrer Platz machen. "So können alle mitfahren und es gibt keine Schwierigkeiten vor Ort", sagt Kerstin Hammer abschließend.