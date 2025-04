Ab Juni steht außerdem die Instandsetzung des Römischen Bades am Schloss Albrechtsberg an. Zwei Jahre sollen die Arbeiten dauern und rund 4,2 Millionen Euro kosten. Etwa 60 Prozent der Baukosten können über Fördermittel des Bundes und des Freistaates Sachsen abgedeckt werden, wie die Stadt mitteilte. Hier soll es Arbeiten an den Treppenanlagen, am Portikus West sowie den Kolonnaden geben.



Allerdings ist die Finanzierung für das komplette Projekt nach Angaben der Stadt noch nicht gesichert. Rund eine Million Euro müsse die Stadt aus eigener Tasche bezahlen. Baubürgermeister Stephan Kühn hofft auf Spenden: "Um die nun startenden Arbeiten in einem zweiten Bauabschnitt auch abschließen zu können, hoffen wir auf die finanzielle Unterstützung der Dresdnerinnen und Dresdner."