Auf der A4 bei Dresden müssen sich Auto- und Motorradfahrer in diesem Jahr wieder auf eine Großbaustelle einstellen. Von Ende März bis Dezember werde die Fahrbahndecke der Autobahn zwischen Dresden-West und Dreieck Nossen erneuert, teilte die Autobahn GmbH des Bundes auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Insgesamt werde auf 8,2 Kilometer hauptsächlich eine neue Betondecke Richtung Chemnitz aufgebracht. In einzelnen Bereichen soll auch Asphalt zum Einsatz kommen. Im vergangenen Jahr war die Fahrbahndecke der Gegenrichtung nach demselben Verfahren erneuert worden.

Hinzu kämen Erneuerungsarbeiten an Bauwerken, Schutzeinrichtungen, Beschilderungen, Markierungen, der Entwässerung sowie im Bereich der Tank und Rastanlage "Dresdner Tor", hieß es. Es sollen dennoch je Richtung drei Fahrstreifen an der Baustelle vorbei geführtwerden - analog der Verkehrsführung im vergangenen Jahr. Jeweils zwei Fahrstreifen sind nach Angaben der Autobahn GmbH breit genug für Lastwagen, der Standstreifen entfällt. Die Vorbereitungen und Markierungen laufen bereits. Deshalb komme es bis 28. März zu zeitweisen Einschränkungen.

Was weitere Baumaßnahmen betrifft, wartet die Autobahn GmbH nach eigenen Angaben "derzeit die Entscheidungen zur Höhe des Bundeshaushaltes und zur Verteilung der Mittel ab". Diese trifft der Deutsche Bundestag. "Die Vorbereitungen und Planungen laufen grundsätzlich weiter, um nach einer Entscheidung mit Projekten beginnen zu können."



Der Schwerpunkt liege hierbei auf sogenannten Erhaltungsprojekten zur Sicherstellung des Verkehrs, so die Autobahn GmbH. Die A4 wird im Großraum Dresden täglich von bis 120.000 Fahrzeugen genutzt, darunter vielen Lastwagen, was zu erheblicher Abnutzung des Fahrbahnbelags führt.