In Dresden beginnt an diesem Montag die Sanierung des Blauen Wunders. Die Stadt rechnet für die Erneuerung der historischen Elbbrücke mit einer Bauzeit von sechs Jahren. Dabei muss die stark frequentierte Brücke, die die Stadtteile Blasewitz und Loschwitz verbindet, zeitweise auch komplett gesperrt werden. Ohne diese umfassende Sanierung würde ein Substanzverfall eintreten, betonte Dresdens Baubürgermeister Stephan Kühn.

Baubürgermeister in Dresden

Es ist gut, dass wir mit den Sanierungsarbeiten am Kulturdenkmal jetzt beginnen können. Das Blaue Wunder ist ein Wahrzeichen im Elbraum, welches wir für die kommenden Jahrzehnte fit machen wollen.

Zuerst sollen Bauteile an den Pylonen, den markanten stählernen Aufbauten, sowie die Fahrbahn in der Brückenmitte instandgesetzt werden. Auch der Rostschutz werde erneuert, wie die Stadt informierte. Für das alles sind Gerüste notwendig, was wiederum zu Verkehrseinschränkungen führt.