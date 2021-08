Bei einem zweiten Zugunglück waren am Mittwoch in Böhmen drei Menschen gestorben, viele wurden verletzt. Zwischen Furth im Wald und Plzen (Pilsen) war ein Expresszug von München nach Prag frontal mit einem Triebwagen des innertschechischen Regionalverkehrs zusammengestoßen. Der Expresszug der Länderbahn, einem deutschen Tochterunternehmen der Italienischen Staatsbahn, wurde auf dem Abschnitt in Regie und mit Personal der Tschechischen Staatsbahn geführt, auch der Pendlerzug gehörte der Tschechischen Staatsbahn.



Der Unfall erinnert an ein ähnliches Unglück vor einem Jahr im Erzgebirge. Damals waren kurz hinter der Grenze auf tschechischer Seite zwei Regionalzüge auf der Strecke Johanngeorgenstadt - Karlovy Vary frontal zusammengestoßen. Zwei Menschen waren damals gestorben. Ein Triebwagenführer hatte laut Ermittlern Vorschriften missachtet und war unangemeldet vom Ausweichbahnhof in die eingleisige Strecke gefahren.