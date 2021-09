Abschied | Livestream ab 11:50 Uhr Trauerstaatsakt für Kurt Biedenkopf in Dresden

Kurt Biedenkopf hat seine politische Karriere in den 1970er-Jahren in Nordrhein-Westfalen begonnen, wurde aber in seiner Zeit als sächsischer Ministerpräsident ab 1990 bundesweit bekannt. Er war von 1990 bis 2002 Regierungschef im Freistaat, galt als Landesvater, Integrationsfigur, aber auch als streitbarer Macher und wurde häufiger "König Kurt" genannt. Am Freitagmittag nimmt der Freistaat in einem Staatstrauerakt offiziell Abschied. Der MDR überträgt live ab 11:50 Uhr.