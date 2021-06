Die Staatsanwaltschaft Dresden hat beim Amtsgericht Dresden beantragt, gegen einen 34-Jährigen in einem sogenannten beschleunigten Verfahren zu verhandeln. Dem Beschuldigten aus Dresden legen die Ermittler tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in drei Fällen, Körperverletzung sowie versuchte Körperverletzung in zwei Fällen zur Last. Der Mann war an den Randalen in der Nähe des Rudolf-Harbig-Stadions beim Fußballspieles Dynamo Dresden gegen Türkgücü München am 16. Mai beteiligt. Im Stadion waren wegen der Corona-Beschränkungen keine Zuschauer zugelassen.