Bei der Landesdirektion Sachsen sind sechs Beschwerden gegen die Zulassung des Amtsinhabers Dirk Hilbert (FDP) zur Oberbürgermeister-Wahl in Dresden eingegangen. Bereits am Dienstag hatte Mitbewerber Martin Schulte-Wissermann (Piraten) Beschwerde wegen Formfehlern eingelegt. Nun meldeten auch André Schollbach (Linke), Maximilian Krah (AfD), Marcus Fuchs (parteilos) sowie die Vertrauenspersonen von Albrecht Pallas (SPD) und Eva Jähnigen (Grüne) rechtliche Zweifel an den Unterlagen an.