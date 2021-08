Was muss sich in der Landwirtschaft ändern?

Große Monokulturflächen machen keinen Sinn, zum Beispiel die riesigen Rapsfelder. In der Mitte dieser Felder findet kaum Bestäubung statt. Die Bienen fressen sich am Rand satt und fliegen nicht bis in die Mitte. Es gibt bereits einen umfangreichen Katalog der Wissenschaft, was leicht umgesetzt werden kann. Aber die konventionelle Landwirtschaft setzt davon fast nichts um. Kleinflächige und diverse Anbauweise zum Beispiel. Und Blühstreifen an den Rändern von Feldern, in denen Nistraum für Bienen ist.