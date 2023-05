Urnen in unterschiedlichen Größen und Farben stehen wie in Verkaufsregalen im Supermarkt aneinandergereiht. Särge in dunkleren und mal helleren Farbtönen sind akkurat vor einem Messestand gruppiert. Alles wirkt auf der Bestattermesse Pieta irgendwie auf dem ersten Blick steril und kühl. Doch bei genauerem Hinsehen wird deutlich, wie viele individuelle Möglichkeiten es mittlerweile gibt, von einem geliebten Menschen Abschied zu nehmen.

In den vergangenen zwei Jahren seien bereits 250 Menschen in den Falturnen der Firma "Urnfold" bestattet worden. "Die Urnen werden aus recycelten Kartonagen, Hanf oder einer Mischung aus Naturfasern und bayrischen Wiesengras gefertigt", sagt Scheidig. Sie hält eine grüne Pappurne in der Hand, die noch leicht nach Gras riecht und in der kleine Zettel stecken: "Auf diese Zettel können Angehörige die letzten Wünsche für den Verstorbenen schreiben", erklärt die 31-Jährige.