Sachsen in Feierlaune Hunderttausende Besucher bei Dixieland, Karl May-Festtagen und Hutfestival

Das Himmelfahrt-Wochenende mit sommerlichen Temperaturen hat den Festivals in Sachsen zahlreiche Besucher beschert. Hunderttausende Menschen feierten Dixieland in Dresden, doch auch bei den Karl-May-Festtagen in Radebeul und dem Hutfestival in Chemnitz war viel los.