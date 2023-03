Etliche beklagen laut Dresdner Betriebsratkandidaten mangelnde Wertschätzung - auch beispielsweise im Umgang mit Mitarbeitenden, die nach Genesung von einem Arbeitsunfall wieder in Schichten zurückkehren. Oft würde ihnen der Jobwechsel nahegelegt, hieß es. Die Fluktuation in der Branche sei hoch. Durchschnittlich bleiben die Mitarbeitenden nach Angaben der Betriebsratskandidaten 18 Monate im Unternehmen. Die geschätzte Zahl der Menschen, die in Dresden in Teil- oder Vollzeit ihren gesamten Lebensunterhalt mit der Lieferando-Stelle bestreiten, wird auf etwa 30 geschätzt. Die Mehrzahl sei Minijobber oder Studenten, die noch Kindergeld oder BaföG bekommen.

Der Gewerkschaftssekretär der NGG für die Region Dresden-Chemnitz, Veit Groß, verweist darauf, dass die Gewerkschaft Lieferando zu Tarifverhandlungen aufgefordert hat. Das Unternehmen verharre allerdings in totaler Blockadehaltung. Konkret will die NGG mit Lieferando einen bundesweiten Tarifvertrag abschließen. "Kernforderungen sind ein Einstiegsgehalt von 15 Euro je Stunde und völlige Neugestaltung des Bonussystems." Das Bonussystem, das nach dem Motto "Je mehr Lieferungen, desto mehr Boni" funktioniert, animiere zu unvorsichtigem Verhalten und letztendlich steigender Unfallgefahr. Verweigert sich Lieferando weiterhin Gesprächen, erhöhe man als Gewerkschaft den Druck auf das Unternehmen, kündigte Groß an. Die Kampagne läuft unter dem Motto "Liefern am Limit" und soll möglichst viele Lieferando-Mitarbeitende erreichen.

Lieferando-Sprecher Oliver Klug sagte MDR SACHSEN, man habe als Unternehmen die Betriebsratswahl in Dresden unterstützt und beispielsweise Büroräume, IT-Technik und Maillisten der Beschäftigten zur Verfügung gestellt. Nach Klugs Angaben sei Lieferando das einzige Unternehmen in der Branche mit Betriebsräten - 150 an 20 Standorten. Insgesamt ist das Unternehmen nach eigenen Angaben in rund 60 größeren Städten mit eigener Logistik aktiv. Man habe die Belegschaft auch ermuntert, an der Wahl teilzunehmen und die Pausenzeit für die Wahl während der Schicht bezahlt.



Auf die E-Bike-Flotte angesprochen, teilte der Sprecher mit: "Lieferando-Fahrer in Dresden können von Lieferando gestellte Elektrofahrräder nutzen." Die Kapazitäten reichten für die Nachfrage der Kolleginnen und Kollegen. Er widerspricht damit den Vorwürfen der Mitarbeitenden. Zwecks Kapazitätsplanung bitte man aber die Belegschaft, ihren Bedarf anzumelden, "um zusätzliche Kapazitäten prüfen und planen zu können".



Zu den Forderungen nach Tarifverhandlungen der NGG sagte Klug: Lieferando-Fahrer in Deutschland verdienten durchschnittlich mehr als 14 Euro pro Stunde und damit mehr als Servicekräfte in der Gastronomie, vergleichbar mit den Tarifbedingungen der NGG für die Systemgastronomie. Man setze bereits Branchenstandards, so der Firmensprecher, auch indem alle Mitarbeitenden unbefristet und fest angestellt werden.