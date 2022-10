Betrugsserie an Bahnhöfen Staatsanwaltschaft Dresden erhebt Anklage gegen Trickbetrüger

Hauptinhalt

Die Staatsanwaltschaft in Dresden hat einen 22 Jahre alten Mann angeklagt. Er soll Reisende an den Bahnhöfen in Dresden um mehr als 1.200 Euro betrogen haben. Angeblich brauchte er Geld für die Heimreise.