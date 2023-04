Mit einem sogenannten Schockanruf haben Unbekannte am Montag einen Mann in Dresden um insgesamt etwa 70.000 Euro betrogen. Wie die Polizei mitteilte, riefen sie den 85-jährigen an und behaupteten, dass seine Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Damit diese nicht ins Gefängnis müsse, wäre eine Kaution von mehreren zehntausend Euro nötig.