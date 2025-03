Ein 63-jähriger Mann sitzt wegen Verdachts des Betrugs im besonders schweren Fall in Untersuchungshaft. Der Prokurist eines Dresdner Photovoltaik-Unternehmens war am Mittwoch festgenommen worden. Ein Haftrichter habe den Haftbefehl bestätigt, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mit. Der Mann habe bundesweit keinen festen Wohnsitz, weshalb Fluchtgefahr bestehe.