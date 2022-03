Im zweiten Winter unter Corona-Bedingungen haben die Dresdner Nachtcafès fast 1.700 Mal Wohnungslosen eine Übernachtungsmöglichkeit geboten. Seit November hatten sieben Kirchgemeinden abwechselnd ihre Häuser geöffnet. Am Donnerstag endet das Projekt für dieses Jahr. Trotz der vorhergesagten Rückkehr des Winterwetters mit Schnee und Nachtfrösten sei keine Verlängerung geplant, sagte der Sprecher der Nachtcafes, Gerd Grabowski. Man habe dies aufgrund der bisherigen Witterung nicht für nötig erachtet. Eine Verlängerung bedürfe einer Planung von rund drei Wochen, so Grabowski. Dies habe man nur einmal in der Geschichte der Dresdner Nachtcafés gestemmt.

Die Corona-Pandemie hatte unterdessen keine Auswirkung auf das Angebot. Eine Kapazitätsbegrenzung sei nicht nötig gewesen, sagte Grabowski. Man habe alle Besucher getestet. Damit konnten bis maximal 25 Menschen über Nacht in den Aufenthaltsräumen bleiben. Einige Nachtcafés und die Diakonie Dresden boten Dank Unterstützung von Ärztinnen und Ärzten auch Impfungen an, um die Wohnungslosen besser zu schützen. Für die Helferinnen und Helfer galt ebenso die 3G-Regel, wobei die meisten von ihnen geimpft waren.

Damit Wohnungslose im Winter in Dresden nicht auf der Straße oder in Unterführungen schlafen müssen, bieten Kirchen die sogenannten Nachtcafés. (Symboldbild) Bildrechte: dpa

Grabowski sagte, an Helfern in den Kirchgemeinden habe es keinen Mangel gegeben. Selbst bei krankheitsbedingten Ausfällen habe es immer Ersatz gegeben. Letztmalig in dieser Saison hat am Donnerstag das Nachtcafé in der Kirchgemeinde Loschwitz geöffnet. Am 1. November wollen die Kirchgemeinden wieder Nachtcafés anbieten, hieß es.

Der Gedanke eines Nachtcafés entstand den Angaben zufolge vor rund 30 Jahren Jahren in einer Gruppe von Studierenden der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit in Dresden. Die Studierenden beschäftigten sich mit Wohnungslosigkeit und wollten ein niedrigschwelliges Angebot für Wohnungslose als Schutz vor Kälte und Erfrierung in Dresden schaffen.



Am 6. November 1995 öffnete das erste Nachtcafé in der Dreikönigskirche Dresden. Im Jahr darauf beteiligten sich bereits drei weitere Kirchgemeinden.