Sorgen bereite zudem der Klimawandel, der den Pflanzenbestand in den Parks und Gärten gefährde. Allein im Großen Garten in Dresden seien rund 700 Bäume geschädigt. Deshalb laufe ein Forschungsprojekt zum Klimawandel, erklärt Christian Striefler: "Wir haben drei Module in diesem Projekt. Schon im Oktober haben wir mit vorzeitigen Maßnahmen begonnen, entnehmen Boden- und Blattproben, untersuchen einzelne Bäume und ganze Gebiete, besonders im Großen Garten und in Pillnitz", so Striefler.