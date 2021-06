Eine Gewitterfront mit Starkregen und Sturmböen hat die Feuerwehren in Dresden in der Nacht zum Mittwoch viel Arbeit beschert. Bis zum Morgen mussten die Stadtteilfeuerwehren aus Brabschütz, Cossebaude, Gorbitz, Mobschatz, Weixdorf und Weißig und die Berufsfeuerwehr zu 13 Einsätzen ausrücken, um vollgelaufene Keller auszupumpen, wie die Einsatzzentrale mitteilte. Im Dresdner Stadtteil Gohlis fielen allein 79,5 Liter pro Quadratmeter binnen 24 Stunden, laut DWD mehr als das Monatsmittel. "Das liegt in Dresden insgesamt bei 74,5."

Zudem war Regenwasser in zwei Wohnungen gelaufen. Wie die Dresdner Feuerwehr mitteilte, sammelte sich im Ortsteil Cossebaude in einer Senke Wasser. "Durch geöffnete Kellerfenster gelangte das Wasser in das Gebäude und stellte den Kellerbereich etwa einen Meter unter Wasser. Der weiter ansteigende Wasserpegel drohte, den Zählerschrank der Elektroverteilung zu überfluten." Die Kameraden schlossen zunächst die Kellerfenster und pumpten das Wasser ab.



Ferner wurden zwei umgestürzte Bäume beseitigt. Weil Wasser auch an anderen Stellen in Schaltkästen eindrang, wurden mehrere Brandmeldeanlagen ausgelöst. Insgesamt wurde die Feuerwehr in 42 Fällen um Hilfe gebeten.