Bildung in Sachsen So unterstützen Schulassistenten Schüler und Lehrer

Zudem habe sich in den letzten Jahren die Arbeitssituation an den Schulen verschärft, erläutert die Schulleiterin. Neben dem Dauerthema Lehrermangel sei auch die zunehmende Heterogenität in den Klassen eine Herausforderung. Bei den zusätzlichen Baustellen Unterstützung zu bekommen, sei im Alltag sehr hilfreich: "Wir leben in einem Land, das sich mit Bürokratie bestens auskennt und die immer weiter ausbaut, auch im schulischen Bereich. Das neben dem alltäglichen Geschäft eines Schulleiters zu stemmen, ist eine Mammutaufgabe."