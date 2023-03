Anja Jahn aus Dresden findet das Bildungsticket im Grunde eine gute Sache, auch weil es ihr Sohn in den Ferien und der Freizeit nutzen kann. Doch einen Haken hat es für sie: Das Ticket gilt nur in einem Verkehrsverbund. Weil ihr inzwischen 16-jähriger Sohn aber wechselweise bei ihr in Dresden und dem Vater im Landkreis Mittelsachsen wohnt und dort auch in Döbeln zur Schule geht, muss er die Grenzen zweier Verkehrsverbünde passieren. Das Bildungsticket nutze ihm deshalb nichts, sagt Jahn MDR SACHSEN. "Ich habe dann auch beim Verkehrsverbund Mittelsachsen gefragt, ob ich einfach ein zweites Bildungsticket kaufen kann, was mein Sohn auch für den Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) nutzen kann. Da wurde mir gesagt: Das ist nicht vorgesehen."