"Vielen Dank für das Vertrauen. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit im Rat der EKD", schrieb Sachsens Landesbischof Tobias Bilz bei Facebook nach seiner Wahl in das Leitungsgremium (Archivfoto). Bildrechte: MDR/K. König

Der sächsische Landesbischof Tobias Bilz ist in den neuen Rat der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) gewählt worden. Erst im fünften Wahlgang erhielt er bei der digital tagenden EKD-Synode am Dienstag die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit der Delegierten. Neben Bilz wurden auch die hannoversche Landeskirchenamtspräsidentin Stephanie Springer, der Pfarrer Michael Diener und die als "Instagram-Pastorin" bekannte Josephine Teske aus Schleswig-Holstein gewählt.

Wie Bilz aus Sachsen ist auch Teske neu im Leitungsgremium, das insgesamt 15 Sitze hat. Wahlberechtigt sind die 128 Mitglieder der EKD-Synode und die Vertreter der 20 Landeskirchen in der Kirchenkonferenz. Die vertreten 20,2 Millionen Mitglieder in 13.200 Kirchgemeinden. Der Rat der EKD wird alle sechs Jahre neu gewählt. In ihm sollen Laien, Theologinnen und Theologen zusammenarbeiten und auch die Vielfalt innerhalb der evangelischen Kirchen abbilden.