In Dresden haben Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion an der Kreuzung Stauffenbergallee/Königsbrücker Straße protestiert. Sie behinderten am Donnerstagmorgen für rund eine Stunde den Straßenverkehr. Mit dem Protest wollten sie auf die Einsätze der Bundeswehr und die damit verbundenen CO2-Emissionen aufmerksam machen. Der Ort wurde wegen der Nähe zum Militärhistorischen Museum der Bundeswehr gewählt.