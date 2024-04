Strahlend lila und weiß sollen sie sein. Das ist für Christina Rhodes und Tochter Demi Lee bei Blumen wichtig. "Ich liebe diese Farben", sagen Mama Christina und die 13-jährige Demi Lee übereinstimmend. Der Besuch beim Blumenhändler an der Wormser Straße in Dresden-Striesen sei spontan gewesen, sagt Christina: "Wir waren bei der Wochenendplanung und haben uns entschieden, den Balkon fürs Frühjahr vorzubereiten."

In einem knalligen Rot leuchtet auch eine der Lieblingsblumen von Thu Cuc Hoang. Sie betreibt den Blumen- und Pflanzenmarkt. "Die Dipladenia ist eine rote Kelchblume und sehr robust", erklärt Hoang. Die Pflanze sei pflegeleicht und brauche wenig Wasser. "Da kann man getrost auch mal zwei, drei Wochen in den Urlaub fahren."

Neben lang blühenden Pflanzen wie Margeriten, Edelgeranien und Kapkörbchen seien derzeit Kräuter sehr gefragt . "An diesem Wochenende haben die Leute Lust aufs Grillen. Minze, Rosmarin und Koriander wird viel gekauft - alles, was man zum Grillen und für Cocktails braucht.", sagt die Verkäuferin. Obwohl die Leute beim Kauf von Balkonpflanzen noch zurückhaltend seien, zähle Hoang aktuell am Tag bis zu 100 Kunden.

Die Saison bringe in den nächsten Wochen noch weitere Pflanzen. "Zum Beispiel Shiso. Das ist ein asiatisches Kräutergewürz." Und eine ganze Palette an Minzsorten von Orangenminze, Schokoladenminze bis zu Englischer Minze werde noch angeboten. Wer übrigens Bienen und anderen Insekten etwas Gutes tun will, dem könne Hoang den Strauch-Basilikum empfehlen: "Der hat viele Blüten, an die die Insekten gerne rangehen."