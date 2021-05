Staatsanwaltschaft Beschuldigter nach Messerangriff in Dresden in U-Haft

Hauptinhalt

Blutspuren führten am Mittwochabend vom Gehweg bis in den Hauseingang in der Dürerstraße. Dort war ein Mann niedergestochen worden. Der Beschuldigte wurde einen Tag später gefasst und kam am Freitag in U-Haft. Die Ermittler werfen dem Syrer versuchten Totschlags und gefährliche Körperverletzung vor.