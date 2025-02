Die ehemalige Residenzstadt war am 13. Februar 1945 und in den Tagen danach durch alliierte Bomben zerstört worden. Seit Ende der 1990er-Jahre melden Neonazis und rechtsextreme Organisationen sogenannte Trauermärsche zum Gedenken an. Die Rechtsextremen sehen darin ein Kriegsverbrechen der Alliierten und relativieren die deutsche Schuld am Zweiten Weltkrieg. Dafür vereinnahmen sie mit übertriebenen Opferzahlen des Gedenken für ihre Zwecke. Nach Recherchen von Historikern verloren bis zu 25.000 Menschen ihr Leben.